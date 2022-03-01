Луганск, 1 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Киевские боевики заминировали склады с аммиаком в Северодонецке и намерены подорвать их в течение ближайших суток. Об этом 1 марта сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«По поступившей нам информации, в населенном пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации», — сказал он.

Также Филипоненко призвал военнослужащий Вооруженных сил Украины добровольно сложить оружие и перейти на сторону ЛНР, так как это гарантирует им жизнь.

«Украинских же националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности!», — добавил официальный представитель НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам.