Белгород, 1 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Двое детей родились в Белгородской области у двух беременных женщин из Донбасса и Харьковской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Naharnet.com Новорожденный

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Глава региона поделился хорошей новостью 1 марта на своих страницах в соцсетях.

«Девушка, которая была вынуждена покинуть Харьков и которую мы приняли, родила девочку. А девушка, которая прибыла к нам с беженцами из ЛНР/ДНР, родила мальчика. Хотелось бы, чтобы и дальше такими замечательными новостями Белгородская область была полна каждый день. Очень хочу этого и рассчитываю на это», — написал губернатор.

По данным врачей, самочувствие матерей и детей хорошее.