Пхеньян, , 09:50 — REGNUM С начала пандемии коронавируса в КНДР сдали тест на коронавирус 56 227 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, с 11 по 17 февраля тестирование в стране прошли 1300 человек. О случаях заражения не сообщается.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса КНДР не приняла помощь международного сообщества в вопросе поставок вакцины.

В прошлом году Пхеньян отказался от 8,11 млн доз вакцины AstraZeneca, выделенной в рамках программы COVAX Facility, а в этом году — от 252 тыс. доз вакцины Novavax.

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