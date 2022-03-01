Москва, , 09:45 — REGNUM Высылка 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН не останется без ответа, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя в ходе пресс-конференции.

Василий Небензя Russiaun.ru

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По его словам, не Москва выбрала такой путь. Россию не устраивает то, как американская сторона объяснила высылку дипломатов. Представитель РФ отметил, что не ему решать, каким именно будет ответ, но он однозначно будет.

«Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика. Это не наш выбор», — подчеркнул Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс заявил, что 12 российских дипломатов, подлежащих высылке, якобы вели не соответствующую их обязанностям деятельность и наносили ущерб национальной безопасности США.

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