Тбилиси, , 09:41 — REGNUM В Грузии с 1 марта перестали действовать ряд карантинных ограничений. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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Непривитым иностранцам разрешено въезжать в страну при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за 72 часа. Время изоляции для вернувшихся из-за границы грузинских граждан без ковид-паспорта и ПЦР-теста сократили с восьми дней до пяти.

В ресторанах и кафе разрешили за одним столом размещать до десяти человек, а на открытых верандах — до 15. Отменён запрет на проведение свадеб, поминок и других застолий.

Также прекращается использование гостиниц для размещения пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в лёгкой форме. Отменены измерение температуры в общественных заведениях и дезбарьеры.

Масочный режим продолжает действовать. Это касается и закрытых общественных помещений, и улицы.

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