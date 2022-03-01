Париж, 1 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным агентством общественного здравоохранения Франции, за последние сутки во Франции от COVID-19 скончались 232 человека, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Нагрузка на больницы во Франции несколько снизилась, поскольку 28 февраля было госпитализировано 25 079 пациентов с COVID-19. Ещё 2456 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

За сутки во Франции выявили 13 483 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 42 600 случаев заражения коронавирусом.