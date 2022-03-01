Белгород, 1 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Семь пунктов пропуска пересечения государственной границы между Россией и Украиной работают в Белгородской области, сообщил 1 марта губернатор Вячеслав Гладков.

Граница

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Открыты многосторонние автомобильные пункты в Нехотеевкеа, Шебекино, Грайвороне, Ровеньках и двусторонние пункты в Колотиловке, Вериговке, Логачёвке.

Пересечение границы возможно как на автомобиле, так и в пешем порядке. Гражданам, как России, так и Украины, необходимо иметь внутренний или заграничный паспорт, несовершеннолетним — свидетельство о рождении.