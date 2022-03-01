Ташкент, 1 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 96 случаев заражения коронавируса, что на 10 случаев меньше, чем в предыдущий день — 106. Об этом 1 марта сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Выявлено (в стране) также 12 случаев пневмонии (15)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 февраля в Ташкенте выявили 49 случаев заражения коронавирусом, в Ташкентской области — 20. В течение дня в стране отмечен один случай смерти от последствий COVID-19.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом, официально зарегистрированных в стране с начала пандемии, составляет 236,5 тыс. Общее число официально зарегистрированных умерших в Узбекистане составляет 1636.