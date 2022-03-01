Ташкент, 1 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Ташкент из польского города Катовице 1 марта прибыл второй специальный самолёт Uzbekistan Airways с 258 гражданами Узбекистана, эвакуированными с Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

iphotocommerce Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Отметим, что первый рейс с беженцами прибыл в Ташкент поздно вечером 28 февраля.

«К настоящему моменту совместными усилиями дипломатических миссий и соответствующих ведомств с Украины возвращено 509 граждан Узбекистана», — отметил Кабулжанов.

По его словам, в настоящее время в накопительной зоне на КПП «Корчова» находится более 650 человек, для них созданы все необходимые условия.

«Для вывоза граждан Узбекистана предполагается осуществление серии дополнительных эвакуационных рейсов», — сказал представитель МИД.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины.