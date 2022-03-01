Южная Корея выделит $10 млн для оказания гуманитарной помощи Украине
Сеул, 1 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выделит $10 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
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«Помощь будет оказана после консультаций с правительством Украины и соседних стран, а также международными организациями», — говорится в сообщении МИД.
В министерстве также выразили надежду на то, что поддержка Сеула поможет жителям Украины и беженцам.
Ранее президент страны Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам оперативно разработать план по оказанию гуманитарной помощи Украине.
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