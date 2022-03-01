Астана, 1 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 228 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 1 302 550 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 269 129 человек, в том числе 1627 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 20 891 носитель коронавируса, в том числе в стационарах разместили 2391 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 606 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было десять таких случаев.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 263 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 833 человека. Было четыре случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19.