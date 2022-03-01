Луганск, 1 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли утром 1 марта село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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В 06:35 мск по Логвиново было выпущено 10 снарядов из артиллерийского орудия 152 мм и 10 мин из миномета 120 мм. В 07:12 по селу выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики продолжили обстреливать город Горловку в Донецкой Народной Республике утром 1 марта.