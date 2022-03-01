Дамаск, 1 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. США спровоцировали Украину на конфликт с Россией в стремлении прекратить поставки российского газа в Европу. Об этом заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил в опубликованном 1 марта интервью РИА Новости.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

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По его словам, план по блокировке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Вашингтоне начали разрабатывать задолго до того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине. При этом американский президент Джо Байден, разумеется, не мог знать о решении президента России Владимира Путина начать эту операцию. США через экономику стараются достичь политических целей.

«Американцы были нацелены на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», по которым идет российский газ в Европу, до начала событий на Украине», — заявил Джаафари.

Он добавил, что Байден, вызвав эмира Катара в Вашингтон, обсудил с ним возможные поставки катарского газа в Европу. На Западе понимали, что толкают президента Украины Владимира Зеленского к конфликту, чтобы «взорвать ситуацию на Украине», поэтому провели саммит стран экспортеров газа в Дохе.

«Всё это говорит о том, что президент Путин всё это время был в положении защиты, а не нападения», — заключил сирийский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Джаафари предположил, что американские спецслужбы могут перебросить на Украину террористов.

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