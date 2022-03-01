Баку, 1 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 28 февраля выявили 369 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 3860 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в стране выявили 785 670 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 765 373 человека, в том числе 1090 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 10 880 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9417 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1041 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 7849 тестов. Выздоровевшими медики признали 2693 человек. Смерть наступила у 22 пациентов с диагнозом COVID-19.