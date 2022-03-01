Сухум, 1 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 28 февраля в ходе 474 исследований выявили 196 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 133 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 31 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 51 901 носителя SARS-CoV-2. Всего 45 433 человека признали выздоровевшими, в том числе 457 — за последние двое суток. За всё время 651 пациент с диагнозом COVID-19 скончался, в течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Абхазии не проводили тестирования на коронавирус. 26 февраля сообщили о выявлении за сутки 87 носителей SARS-CoV-2 в результате 193 исследований. За сутки не зарегистрировали смертей пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 218 человек.