Нью-Йорк, США, 1 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. С призывом к ООН отреагировать на размещение украинскими националистами тяжелых вооружений непосредственно в жилых кварталах городов на Украине выступил 1 марта постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

"Достоверно известно, что украинские националисты размещают ударные вооружения в жилых кварталах, что составляет прямое нарушение международного гуманитарного права. Мы бы просили (заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам — ред.) Мартина Гриффитса и (верховного комиссара ООН по делам беженцев — ред.) Филиппо Гранди прокомментировать это», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

При этом позднее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам заявил, что у организации нет данных о подтвержденных случаях размещения украинскими националистами ударных вооружений в жилых кварталах городов на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей Соединенных Штатов Брэд Уэнстрап и его коллега Джейсон Кроу представили на рассмотрение Конгресса США проект резолюции «В поддержку независимой и демократической Украины».