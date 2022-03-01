Нью-Йорк, США, 1 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Власти Китая поддерживают проведение прямого диалога России и Украины как единственного способа разрешения сложившейся ситуации между двумя странами. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Китай поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной. Это единственный путь выхода из ситуации», — заявил он.

Он добавил, что на данном этапе важно как можно скорее вернуться «на путь дипломатии и политического урегулирования споров и действовать в целях деэскалации ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желаемого для киевских властей результата в переговорах с Россией.

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