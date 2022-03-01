Вашингтон, 1 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Почти четыре десятка американских сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с призывом предоставить статус «временно защищённых лиц» находящимся на территории США украинцам. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
«В свете военного вторжения России на Украину мы просим администрацию безотлагательно принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы находящиеся в США граждане Украины не были вынуждены возвращаться на Украину».
из обращения сенаторов к президенту США

Направленное Байдену письмо, с просьбой наделить граждан Украины временным видом на жительство и разрешением на работу в США, подписали 39 членов Сената. Последующего права на постоянное жительство данный статус не предусматривает.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые поставки оружия на Украину и санкции против России обещал главе МИД Дмитрию Кулебе госсекретарь США Энтони Блинкен.