Вашингтон, 1 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Почти четыре десятка американских сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с призывом предоставить статус «временно защищённых лиц» находящимся на территории США украинцам. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

из обращения сенаторов к президенту США «В свете военного вторжения России на Украину мы просим администрацию безотлагательно принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы находящиеся в США граждане Украины не были вынуждены возвращаться на Украину».

Направленное Байдену письмо, с просьбой наделить граждан Украины временным видом на жительство и разрешением на работу в США, подписали 39 членов Сената. Последующего права на постоянное жительство данный статус не предусматривает.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые поставки оружия на Украину и санкции против России обещал главе МИД Дмитрию Кулебе госсекретарь США Энтони Блинкен.