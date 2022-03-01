Осло, 1 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Власти Норвегии собираются направить Киеву партию оружия для борьбы с Россией, 28 февраля сообщило на своем сайте норвежское правительство.

Julian-G. Albert Флаг Норвегии

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В заявлении уточняется, что речь идет о поставке примерно 2 тыс. противотанковых гранатометов M72.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля власти Финляндии объявили, что поставят на Украину 1,5 тыс. единиц противотанкового оружия, 2,5 тыс. штурмовых винтовок и 150 тыс. патронов.