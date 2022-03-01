Оттава, 1 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Запрет для канадских финансовых учреждений на любые денежные операции с Центральным банком России ввели власти Канады, 28 февраля сообщила на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

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Ранее подобное решение приняло правительства США, Великобритании, Японии и ряда других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава планирует запретить ввоз российской нефти в Канаду.