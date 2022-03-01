Канберра, 1 марта, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Дополнительно 75 млн долларов направит Австралия на закупку вооружения и гуманитарной помощи Украине. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

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Моррисон признал, что ввиду географической удалённости Австралии, её правительство не может оказать такую же значительную помощь, как Великобритания и США. Тем не менее, Австралия направляет 75 млн австралийских долларов (50,6 млн долларов США) странам НАТО для закупки на них летальной и нелетальной военной техники, медикаментов, а также для гуманитарной помощи Украине.

Отмечается, что порядок предоставления Украине вооружения будет детально проработан с партнёрами по НАТО и с союзниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Австралия продолжит финансировать поставки вооружения на Украину через партнёров по НАТО.