Токио, , 06:13 — REGNUM Решение о введении экспортных санкций в отношении 49 российских компаний и организаций приняло правительство Японии. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба японского МИД.

Флаг Японии

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В частности, в санкционный список вошли «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ, СВР, «Адмиралтейские верфи», «Иркут», РКЦ «Прогресс» и МФТИ.

Меры, ограничивающие экспортные поставки всем организациям, вошедшим в санкционный список, начнут действовать с 8 марта. Кроме того, с 31 марта вводятся меры по заморозке активов российских банков, за исключением Центробанка. По какой причине Центробанк был исключён из указанных сроков по введению санкций, не поясняется.

Уточняется, что Япония вводит запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут поспособствовать усилению военного потенциала России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония вводит санкции в отношении шести руководящих лиц России, включая российского президента Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, главу Минобороны Сергея Шойгу.

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