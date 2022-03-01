Благовещенск, 1 марта, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Всё больше военнослужащих Украины осознает ошибочность действий своих командиров, их неправоту. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

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Он констатировал, что сейчас многие сдаются и переходят на сторону России, так как увидели себя «разменной монетой в информационной политике Зеленского». В пример он привёл украинских пограничников на острове Змеином в Черном море, которых признали убитыми, но они живы и сложили оружие.

«В угоду пропаганде Родина признала их убитыми. Посмертно наградила. Вот только все 82 военнослужащих живы и сложили оружие. Даже не представляю, что они ощущают, видя, как их предала Родина», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе острова Змеиный, который расположен в Черном море около границы с Румынией и относится к Одесской области, 82 военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие. После окончания спецоперации России их всех отпустят домой.