Сеул, 1 марта, 2022, 04:10 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 138 993 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Из них 138 935 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует кратковременное снижение заболеваемости в Южной Корее, однако это может быть связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 3 273 449. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 112 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 8170 человек.