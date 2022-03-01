Москва, 1 марта, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Соблюдение всех положений Конвенции Монтрё о черноморских проливах является приоритетом турецкой политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Иван Айвазовский. Башни на скале у Босфора. 1859

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«Турция более, чем кто-либо ещё, заинтересована в чётком соблюдении Конвенции Монтрё. Именно поэтому она её и выполняет. Чтобы не было кривотолков, что Турция, когда хочет, их выполняет, а когда не хочет, не выполняет. Поэтому она всегда соблюдает конвенцию. Когда в 2008 году была война с Грузией, американцы попытались перебросить туда крупное судно, Турция запретила ему проход в Чёрное море, так как его водоизмещение превышало лимит, установленный Конвенцией Монтрё. Так что все правила конвенции Турция соблюдает», — сказал эксперт.

Напомним, что Турция 22 февраля объявила о закрытии черноморских проливов для военных кораблей России и Украины.