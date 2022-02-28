Вашингтон, 1 марта, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что гражданам Соединенных Штатов не следует бояться угрозы ядерной войны. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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"Нет», — ответил Байден на соответствующий вопрос от журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят причин для перевода ядерных сил в особый режим боевой готовности. По ее словам, американские власти не меняли указаний, отданных ядерным силам. Отметим, что 27 февраля президент России Владимир Путин, реагируя на агрессивную риторику со стороны Запада, поручил перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.