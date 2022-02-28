Нью-Йорк, США, 1 марта, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Проект резолюции Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине должна внимательно изучить Россия, прежде чем дать ему свою оценку. Такое заявление сделал 28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

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Постпред России при ООН отметил, что спецоперация России на Украине не ставит своей целью причинение вреда местному населению и не препятствует жителям Киева, если у них возникает желание покинуть город.

Небензя уточнил, что демилитаризация Украины, в которой власть захватили радикалы и националисты, не преследует цели оккупировать население страны либо причинить ему вред. На территориях, перешедших под контроль российских войск, местные органы власти после ухода радикалов действуют в обычном режиме, предоставляя населению все необходимые услуги.

Постпред России при ООН отметил, что проблемы сохраняются лишь в тех городах Украины, где власти организовали бесконтрольную раздачу оружия населению. Приказ о раздаче оружия Небензя назвал «преступным и безответственным».

Как пояснил Небензя, Россия оказывает и будет оказывать впредь гуманитарную помощь населению на освобождённых от радикалов территориях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у ООН нет подтверждений информации о размещении украинскими радикалами военной техники в жилых кварталах.