Москва, 1 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Объявив о закрытии черноморских проливов для военных кораблей России и Украины, Турция не нарушила заключённых ею международных договорённостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Иван Айвазовский. Флот на Босфоре. Константинополь. 1900

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«Согласно Конвенции Монтрё, для военных кораблей воюющих государств проливы действительно закрываются. Но корабли, которые возвращаются в Чёрное море на свои базы, пройти через проливы могут. То есть, если мы захотим, чтобы наши корабли из Тартуса в Сирии вернулись в Чёрное море, то Турция этому не будет препятствовать. Турция сейчас выполняет Конвенцию Монтрё, и мы тоже заинтересованы в том, чтобы эта конвенция действовала. Тут никаких нарушений со стороны Турции нет», — сказал эксперт.

Напомним, что Конвенция Монтрё, регулирующая свободное судоходство в черноморских проливах была заключена в 1936 году. А 27 февраля нынешнего года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Анкара закрывает закрывает черноморские проливы для российских и украинских военных кораблей.