Бразилиа, 1 марта, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Бразилия готова принять беженцев с Украины, заявил бразильский президент Жаир Болсонару 28 февраля в ходе общения с журналистами.

Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Он отметил, что в ближайшее время правительство страны выпустит соответствующее постановление. Вместе с тем президент не стал уточнять, какое количество беженцев может въехать в Бразилию. Болсонару добавил, что механизм их транспортировки пока не обсуждался.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля грузинский министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что Грузия готова принимать беженцев с Украины. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур призвал французские власти не принимать украинских беженцев. По мнению политика, их следует «оставлять в Польше».

Читайте также: Кандидат в президенты Франции выступил против принятия беженцев с Украины