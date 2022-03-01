Тегеран, , 08:34 — REGNUM 28 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 136 838, причем 207 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Еще 207 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 136 838 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведенным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 10 962 новых случая заражения COVID-19, при этом 1821 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 652 188 пациентов из общего числа 7 051 429 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 3952 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 62 844 117 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 486 457 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.