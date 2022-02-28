Приштина, Сербия, 1 марта, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 28 февраля потребовала от своего венгерского коллеги Петера Сийяарто, чтобы Венгрия решительно осудила действия России на Украине. Политики провели встречу в Приштине.

Gov.uk Петер Сийярто

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гервала отметила, что Косово сталкивается с кибератаками со стороны России и Сербии, и что эту проблему следует воспринять как серьезные признаки угрозы в отношении Косово.

Сийярто же подчеркнул, что Венгрия не намерена вмешиваться конфликт, «который ведут наши соседи».

Напомним, в Венгрии ранее сообщили, что не намерены поставлять вооружение на Украину и более того, запретили транзит вооружения на Украину через свою территорию. Это решение назвали гарантией безопасности Венгрии.