Тирана, 1 марта, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Албанская активистка и юрист Миреля Йорго 28 февраля в эфире телепередачи «Log.» на телеканале ABC высказалась в поддержку действий России на Украине.

Паоло Веронезе. Справедливость

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

По словам Йорго, российская спецоперация на Украине является не актом агрессии или попыткой оккупации, а именно демилитаризацией. Албанский юрист подчеркнула, что НАТО нарушила данное Михаилу Сергеевичу Горбачеву слово и продолжила расширение на восток, что и стало причиной действий России.

Заявление юриста было подобным грому среди ясного неба, поскольку антироссийская риторика преобладает в албанском информационном поле.

Я не оправдываю текущую ситуацию, но необходимо помнить определение войны. Мы должны уважать правосудие и назначать пропорциональные санкции. Если мы обратимся к истории, то поймем, почему Путину пришлось дойти до этой точки и почему он начал показывать зубы Западу. Я думаю, что это специальная операция, а не война. Его не интересует захват Киева. Это вина Запада. Украина лежит к востоку от Евросоюза. Она граничит с Россией. Горбачеву обещали, что силы НАТО не войдут в бывшие республики СССР. Миреля Йорго

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию Украины (по аналогии с нацистской Германией) и защиту населения ДНР и ЛНР. Албания, Евросоюз, США, а также многие страны коллективного Запада осудили действия России и ввели санкции против нашей страны.