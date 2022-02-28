Вашингтон, 1 марта, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Власти США не уточняют, поддерживают ли они приём Украины в Евросоюз, и подчеркивают, что этот вопрос могут решить только страны — члены Евросоюза. Об этом 28 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

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Как пояснила Псаки в ответ на вопрос, поддерживает ли Вашингтон приём Киева в ЕС, США не являются членом Европейского союза. Такое решение, по словам Псаки, должен принимать только Евросоюз.

При этом Псаки уточнила, что США поддерживают стремление любых стран присоединиться к любой организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявление на вступление страны в Евросоюз.