Москва, 1 марта, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Обществу очень нужна видеофиксация побед российской армии. Об этом ИА REGNUM 28 февраля сообщил публицист Павел Шульженок.

Nur.kz Пленные бандиты из АТО в Донецке

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«Очень большой просчет и ошибка — отсутствие видеокадров, подтверждающих наш успех. В формате ежедневного дайджеста, заполненного кающимися пленными, горящей вражеской техникой и прочими свидетельствами прогресса операции», — заявил эксперт.

Публицист подчеркнул, что подобные материалы существуют, но их недостаточно, делаются они не оперативно и не «заполнили Рунет, Белнет и Уанет, как должно было бы быть». По мнению публициста, материалов должно быть много, подаваться они должны агрессивно. Результатом должно стать вытеснение из русского сегмента интернета всех враждебных материалов. «Вражеские подделки, фейки и агитки должны утонуть в наших победах», — заключил Шульженок.

Напомним, что 24 февраля президент России отдал распоряжение о проведении спецоперации на территории Украины.