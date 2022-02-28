Москва, 1 марта, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Русской армии нужны свои яркие личности, которые могут стать примерами для подражания. Об этом ИА REGNUM 28 февраля заявил публицист Павел Шульженок.

Andrew Butko Арсений Павлов (Моторола)

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«Вооруженным силам РФ и обществу нужны яркие персонажи, в ключе 2014 года, лица которых могут стать символами спецоперации. Необходим свой Че Гевара, нужны супергерои, которым хочется подражать», — заявил Шульженок.

Эксперт подчеркнул, что в российской армии много достойных офицеров и младшего комсостава, все, что требуется, — «это немного харизмы и внимание массмедиа».

Напомним, что 24 февраля началась специальная операция Вооруженных сил РФ на территории Украины.