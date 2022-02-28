Каракас, , 23:58 — REGNUM В Венесуэле за последние 24 часа выявлено 480 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает 28 февраля новостное агентство El Universal.

Венесуэла Rufino

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Также сообщается, что COVID-19 унес жизни еще двоих венесуэльцев: мужчин в возрасте 89 и 77 лет из штатов Ансоатеги и Сулия.

С начала пандемии в Венесуэле зарегистрировано 514 795 случаев заражения коронавирусом, 5663 человека умерли. В стране насчитывается 6744 активных случая заражения.

Наибольшее количество активных случаев заражения приходится на Сулию, затем в рейтинге самых опасных штатов следуют Миранда, Лара и Яракуй.

В минздраве призвали население придерживаться мер предосторожности, направленных на борьбу с коронавирусом, несмотря на выходные и карнавал.