Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Немало из появляющейся информации о российской спецоперации — это непроверенные слухи, сообщил 28 февраля журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Комментируя слухи о том, что со стороны российских военных якобы имеют место обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, дипломат сказал:

«Я уже говорил, что достоверность этих сообщений сомнительна, они могут быть абсолютно недостоверны».

Он призвал опираться на информацию, которую о спецоперации регулярно предоставляет Минобороны РФ. В этих сообщениях подчёркивается, что удары наносятся только по военным украинским объектам.