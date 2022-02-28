Небензя напомнил, что российская спецоперация нацелена на объекты ВСУ
Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Немало из появляющейся информации о российской спецоперации — это непроверенные слухи, сообщил 28 февраля журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Russiaun.ru
Василий Небензя
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Комментируя слухи о том, что со стороны российских военных якобы имеют место обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, дипломат сказал:
«Я уже говорил, что достоверность этих сообщений сомнительна, они могут быть абсолютно недостоверны».
Он призвал опираться на информацию, которую о спецоперации регулярно предоставляет Минобороны РФ. В этих сообщениях подчёркивается, что удары наносятся только по военным украинским объектам.