Кито, 28 февраля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. МИД Эквадора 28 февраля сообщил, что за последние дни Украину покинули свыше 300 эквадорцев. Всего на момент начала специальной операции российской армии на Украине там находилось свыше 400 граждан этой латиноамериканской страны.

Skratos1983 Эквадор

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Как сообщает эквадорское новостное агентство El Universo, большинство из них уехали через Польшу — 230 человек. Границу Венгрии пересекли 45 человек. За ней следует Словакия — 37 человек, пятеро выехали через Молдавию и двое — через Румынию.

Правительство Эквадора готовится направить в Европу гуманитарный самолет, который, по словам министра иностранных дел Эквадора Хуана Карлоса Ольгина, рассчитан на 350 пассажиров.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.