Москва, 28 февраля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. ВС РФ не стоит слишком усердствовать с формированием уважения к ВСУ, это раздражает общество. Об этом сказал ИА REGNUM 28 февраля публицист Павел Шульженок.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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»Взят курс на уважение к ВСУ. Нужно же конкретное формирование образа военного преступника, способного убивать детей и мирных жителей», — заявил эксперт

Необходимо показать, что российскому солдату противостоит военный преступник, который подлежит денацификации, считает Шульженок.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС России на территории Украины.