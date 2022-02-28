Гавана, , 23:49 — REGNUM На Кубе за последние сутки было зарегистрировано 475 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 480 человек, при этом летальных исходов в стране не отмечается уже пять дней подряд.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, с начала пандемии в стране выявлено 1 069 862 случая заражения коронавирусом, скончались 8494 человека.

На сегодняшний день в стране насчитывается 2669 госпитализированных пациентов, из них 32 находятся в реанимации. Провинциями с самым высоким уровнем заболеваемости являются Ольгин, Матансас, Сьего-де-Авила и Санкти-Спиритус.

В минздраве Кубы отмечают, что причиной успешных показателей борьбы с вирусом является высокий уровень иммунизации населения, включая детей, местными вакцинами.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Кубы: вакцинация детей от коронавируса помогла противостоять Омикрону