Подгорица, 28 февраля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от ковида скончались четыре человека, зарегистрировано 87 новых новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самому молодому пациенту из умерших было 54 года, самому старшему — 75.

К 15:00 сообщили о выздоровлении 168 пациентов, число активных случаев COVID-19 составило 1412 человек.