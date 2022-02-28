Луганск, 28 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Донецкий (ЛНР) обстреляли 28 февраля ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Обстрел начался в 19:30 мск. Украинские боевики применили артиллерийское орудие калибра 122 мм. По Донецкому они выпустили десять снарядов.

Напомним, за сутки 27 февраля украинские боевики 16 раз обстреляли территорию ЛНР.