Москва, 28 февраля, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Есть недостатки в информационном обеспечении спецоперации России, в частности, в привлечении блогеров. Об этом ИА REGNUM 28 февраля заявил публицист Павел Шульженок.

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«Отсутствует финансируемый государством слаженный пула молодых блогеров», — заявил публицист.

Собеседник агентства отметил, что есть блогеры, которые ведут деятельность в поддержку армии по личной инициативе, «не имея необходимого стратегического ресурса».

Напомним, что спецоперация ВС России на Украине началась 24 февраля.