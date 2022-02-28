Тирана, 28 февраля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1273 человек выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 313. Об этом сообщило вечером 28 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

OdettMelody AirAlbania, стадион, Тирана

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 563 случая заражения коронавирусом, 265 588 человек излечились, скончались 3469 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 51 пациент.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 2506, оно в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 699 — приходится на Тирану.