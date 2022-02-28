Скопье, 28 февраля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. В Северной Македонии 28 февраля в результате обследования 2560 образцов выявили 378 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 845 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались девять пациентов с COVID-19.

Ali Eminov Скопье, двухэтажки и мечеть

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 297 261 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9010, 284 756 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 3496 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.