Москва, 28 февраля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Перспективы выхода на взаимоприемлемые решения видит член российской делегации на переговорах украинской стороной глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

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"Переговоры завершились. Стороны детально обсудили весь спектр вопросов. Услышали друг друга. Есть перспективы выхода на взаимоприемлемые решения», — сказал Слуцкий.

Стороны договорились продолжить переговорный процесс в самое ближайшее время после консультаций в столицах, отметил он.

«Делегация РФ возвращается в Москву», — проинформировал Слуцкий.

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