Москва, 28 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Главный итог переговоров — то, что переговоры состоялись, стороны услышали друг друга, заявил участник переговоров России и Украины, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Russia-now.com Леонид Слуцкий

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"Мы нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, следующая встреча состоится в ближайшие дни.

Парламентарий не стал сообщать больше подробностей, объяснив это необходимостью сверки с руководством России, что и будет сделано в течение ближайших суток.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Гомеле закончились переговоры между российской и украинской делегации на фоне специальной военной операции.