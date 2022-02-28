Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина не введёт санкций против РФ
Сараево, 28 февраля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Санкции не будет вводить Босния и Герцеговина в отношении России, не станет присоединяться к ЕС в этом вопросе, заявил член президиума страны (представляет Республику Сербскую) Милорад Додик, передаёт Радио-телевизија Републике Српске.
Он добавил, что ряд стран стараются встать на чью-то сторону в конфликте России и Украины, но Босния и Герцеговина не станет этого делать: с её стороны будет нейтралитет.
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Напомним, руководство Сербии также отказалось вводить антироссийские санкции, которые последовали со стороны США, ЕС, Британии на фоне спецоперации российских военных, начатой 24 февраля.