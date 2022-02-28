Москва, 28 февраля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины снова состоятся в ближайшие дни. Встреча делегаций будет проходить на границе Белоруссии и Польши, сообщил 28 февраля журналистам помощник российского президента Владимир Мединский.

Переговоры

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По итогам российско-украинских переговоров в Белоруссии он сказал, что на встрече удалось найти «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гомельской области (Белоруссия) завершился третий раунд российско-украинских переговоров, инициированных Киевом в связи со специальной военной операцией в защиту Донбасса, начатой 24 февраля Россией.