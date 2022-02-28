Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал проведение военной операции России по защите Донбасса и призвал горожан к спокойствию и выдержке. Об этом 28 февраля губернатор сказал в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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«Наша страна приняла меры по защите наших соотечественников и сограждан, стариков, женщин и детей Донбасса; защите своей независимости, суверенитета и национальных интересов. Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию, чтобы положить конец кровопролитию в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Внешние условия ужесточились», — заявил губернатор.

Александр Беглов призвал петербуржцев к выдержке, терпению и благоразумию. Он отметил, что на жителей России сейчас обрушилось огромное количество фейков, откровенной лжи и незаслуженных оскорблений.

«Очень важно сейчас не бросаться словами, воздержаться от скоропалительных выводов и действий, сдерживать порыв эмоций и в социальных сетях, и в реальной жизни. Не делайте и не говорите другим того, за что потом будет стыдно», — посоветовал Александр Беглов.

Губернатор предложил на фоне сложившейся ситуации избегать конфликтов между родственниками, друзьями, знакомыми и коллегами. Беглов призвал петербуржцев к объединению.